Milo Rau, Sidi Larbi Chekaoui et Julien Gosselin lauréats du Prix Europa 2018 (Réalités théâtrales) .

Le Prix Europa pour le théâtre ", le plus grand prix européen consacré au théâtre, récompense cette année Valéry Fokine et Nuria Expert pour l’ensemble de leur œuvre. Les Prix " Europe Réalités théâtrales " qui distingue " les ferments crétifs les plus originaux d’Europe " vont, entre autres, à Sidi Larbi Cherkaoui , Julien Gosselin Tiago Rodrigues et Milo Rau, tous familiers des scène belges. En outre sur le site officiel du Festival d’Avignon, Milo Rau

PALMARES HISTORIQUE.

Sidi Larbi Cherkaoui - © Filip Van Rau

Le Prix Europe pour le Théâtre a été décerné depuis sa création à : (I) Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil (France) et Prix Spécial décerné à Melina Mercouri par le Président du Prix Europe pour le Théâtre le premier Commissaire européen à la culture, Carlo Ripa di Meana, (II) Peter Brook (Grande-Bretagne), (III) Giorgio Strehler (Italie), (IV) Heiner Müller (Allemagne), (V) Robert Wilson (États-Unis), (VI) Luca Ronconi (Italie), Prix Spécial à Vaclav Havel par le Président du Prix Europe pour le Théâtre Jack Lang, (VII) Pina Bausch (Allemagne), (VIII) Lev Dodin (Russie), Prix Spécial au BITEF (Serbie) et une Mention Spéciale à Ibrahim Spahić (Sarajevo/Bosnie-Herzégovine) par le Jury, (IX) Michel Piccoli (France), (X) Harold Pinter (Grande-Bretagne), (XI) ex aequo Robert Lepage (Canada), Peter Zadek (Allemagne), (XII) Patrice Chéreau (France), (XIII) Krystian Lupa (Pologne), (XIV) Peter Stein (Allemagne), Prix Spécial à Yuri Lyubimov par le Jury, (XV) Mats Ek (Suède) et Prix Spécial à Silvio Purcarete par le Président du Jury, (XVI) Isabelle Huppert (France) et Jeremy Irons (Grande-Bretagne) et le Prix Spécial décerné à Wole Soyinka (Nigéria).2018 :

Enfin sur le SITE OFFICIEL WIKIPEDIA DU FESTIVAL AVIGNON 2018 " Thyeste " de Thomas Jolly (visible à Charleroi les 25 et 26janvier) et " la Reprise " de Milo Rau sont définis comme les " succès marquants de 2018.

Citation :

" Le festival 2018 a lieu du 6 au 24 juillet44 et est marqué par le succès de Thyeste de Sénèque, mis en scène par Thomas Jolly, en ouverture de festival dans la Cour d'honneur du Palais des papes45,46. Il est également marqué par le triomphe de la pièce de Milo Rau La Reprise présentée au gymnase du Lycée Aubanel47,48. Cette année le festival est coloré par le thème du genre et du transgenre49 identitaire, sexuel, mais aussi politique : ainsi que le précise Olivier Py dans l'éditorial du programme 2018 "

Christian Jade (RTBF.be)