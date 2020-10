Marionnettes et technologies pour le festival LUMEN, à la Maison de la Marionnette de Tournai

La marionnette est une forme artistique interdisciplinaire, empruntant, transformant et conjuguant à l’infini tradition et modernité, créant des formes théâtrales nouvelles et inédites, influençant d’autres formes d’art.

Lumen est l’évènement automnal du Centre de la Marionnette de Tournai, dédié aux interactions entre l’art de la marionnette et les arts numériques. En 2020, pour sa cinquième édition, Lumen rejoint l’Art dans la Ville. C’est donc gratuitement que vous pourrez découvrir des installations interactives, des performances et bien d’autres propositions artistiques au Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie – Bruxelles, du 3 au 25 octobre 2020.

Human Study - © photo_new_media_gallery_2017_0

L’installation robotique "Human Study #1, 3RNP" vous permettra de vous faire refaire le portrait par des robots-artistes. Attablés à des pupitres d’écolier en bois, ils réaliseront un portrait au Bic. Au cours de cette séance d’une vingtaine de minutes, le modèle restera immobile et ne verra son portrait qu’une fois le travail terminé.

Une autre installation, intitulée "Atlas", vous proposera de vous équiper d’un casque de réalité augmentée virtuelle ou d’une tablette, et de construire votre propre ville imaginaire à l’aide d’un lance graines. Chaque lancé fera germer une maison autour de vous. Les maisons poussent en suivant certaines règles urbanistiques ainsi qu’en s’adaptant à leur environnement. Les cités poursuivent leur propre vie avec ou sans vos interactions, tel des organismes vivants. Atlas est une œuvre hybride mêlant arts numériques et arts plastiques, sous la forme d’une installation interactive faite de maquettes de villes imaginaires et d’expériences de réalité virtuelle et augmentée et mixte.

Les 23, 24 et 25 octobre, vous pourrez assister au spectacle "L Louise", performance réunissant marionnette géante, corps en mouvements, musique et projection. Le spectacle est inspiré de la vie et l’œuvre de Louise Bourgeois, l’artiste à l’origine des monumentales sculptures en forme araignées, Mother. À partir de cette sculpture emblématique, il s’agira de questionner l’impact de l’enfance, la liation, le rôle de la mère, de la femme, de l’artiste.