“Making Men” : réflexions corporelles sur la masculinité

Le nouveau spectacle mouvant et captivant d’Harold George et Antoine Panier est proposé à l’Espace Magh pour deux soirées.

“Making Men” est né d’une réflexion sur la masculinité : que signifie être un homme ? Qu’est-ce qui définit la masculinité ? Pourquoi et comment devient-on un homme ? Les concepteurs se sont appropriés cette problématique pour en faire émerger un mouvement, une danse, une chorégraphie portée par quatre danseurs incroyables.

Le spectacle (précédé d’un film pas nécessaire), porte sur le destin d’un homme, sur ses phases de doute, d’angoisse par rapport à sa propre masculinité. Ponctué d’évènements communautaires comme des rites de passage, certains passent les étapes et d’autres s’y retrouvent coincés, peu enclins à accepter ce qui leur semble invraisemblables. Les danseurs incarnent les mythes et paradoxes des hommes en devenir. Ils illustrent à la fois les angoisses et les joies sur les chemins de la construction et prouvent en fin de compte qu’il existe autant de masculinités que d’hommes. Les danseurs agissent parfois en symbiose totale, parfois se confrontent, balayent les stéréotypes de genre et mettent en danse la possibilité d’une faille.

“Making Men” est un spectacle magnifique, vivant, profondément moderne qui évoque une problématique particulièrement importante. La remise en question de la masculinité est un sujet essentiel et la compagnie Dunia Dance Theatre a capté l’essentiel. La chorégraphie rythme à merveille les différentes étapes de la construction masculine.