"Maison Renard" d'Alexandre Dewez, au Théâtre de Namur jusqu'au 27 mars

Un spectacle ludique, qui s’appuie sur des données scientifiques et qui s’inscrit en pleine actualité. Il nous parle du réchauffement climatique, des catastrophes nucléaires, des tsunamis, et nous présente la BAD, la base autonome durable. Sur scène un immense cratère de terre, dans lequel le comédien va disparaitre pour nous faire visiter un abri. Plus ou moins confortable, parce qu’en sous-sol aussi, l’aisance financière ça se voit. Regard sur cette thématique qui obsède de plus en plus, avec Alexandre Dewez...