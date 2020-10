Maison Culturelle d'Ath, Centre culturel régional

La Maison Culturelle d’Ath (MCA), située au cinéma Le Palace, bien connu des Athois et des Athoises, propose une programmation automnale riche en activités en tous genres : spectacles, concerts, cinéma, expositions, conférences, stages, ateliers…

plus d’infos sur le site officiel

Plus de 60 spectacles y sont programmés : théâtre, humour, cirque, chanson française, musique folk, classique ou électro… Sans oublier la sélection " jeune public " pour des sorties en famille avec des enfants à partir de 3 ans.

En octobre, ne manquez pas le concert du quartet franco-américano-greco-corso-bruxellois "Sages comme des Sauvages" (08/10) ou le spectacle Crâne (15/10), avec Philippe Jeusette (acteur de la série "Ennemi Public"), création d’Antoine Laubin récompensée aux Prix Maeterlink 2019 pour la meilleure mise en scène.

Du côté des arts plastiques, Ruée vers l’Art, le Centre d’Expression et de Créativité de la MCA, propose une offre élargie avec 21 ateliers créatifs, pour les 6 à 99 ans : stop motion, dessin, Street Art, musique électronique, vidéo, peinture, sculpture, sérigraphie…

Du côté de l’Espace CAR (le pôle de création de la MCA), les ados et les adultes sont invités à pratiquer les techniques d’arts de la rue : cirque aérien, danse de rue, création et jeu de masques… Et pendant les vacances scolaires, des stages pour tous les âges.

Côté cinéma, l’Écran présente une programmation suivant l’actualité des sorties cinématographiques, des films en VO, des ciné-rencontres en présence de réalisateurs, d’équipes de film ou de conférenciers. Sans oublier, PIXath, le festival du film d’animation durant les vacances de carnaval (projections de longs et courts métrages pour tous les âges, stages de réalisation de films, rencontres, etc.). Le mardi 6 octobre, c’est le documentaire Overseas de Sung-A Yoon qui sera projeté à 20h, en présence de la réalisatrice.

Pour ses expositions, la MCA met à l’honneur les artistes d’aujourd’hui. Plusieurs rendez-vous sont fixés pour vous retrouver en toute simplicité : visites guidées, dimanches en famille, journées découvertes pour les enfants et soirées thématiques avec les artistes. L’accès aux expositions est entièrement gratuit durant les heures d’ouverture du Palace et les vernissages sont ouverts à toutes et tous.

Le 15 novembre, pendant que les parents participent à une séance de yoga, les enfants libèrent leur créativité grâce à "Dimanche à soi". De 10h30 à 12h, pour les parents avec enfants de 3 à 6 ans et de 14h30 à 16h pour les parents avec enfants de 6 à 10 ans.

Enfin, profitez des RencARTs à l’Espace CAR, centre névralgique du festival des arts de la rue d’Ath. Après plusieurs jours d’incubation, artistes de la comédie, de la musique et du cirque vous dévoilent une partie de leur travail. L’occasion de devenir leur complice et découvrir en primeur les spectacles qui seront présentés à Sortilèges, le festival des arts de la rue, en 2021 et 2022. Venez-y en famille ou entre amis, le vendredi à 18h. Vous pourrez rencontrer par exemple, le 13 novembre à 18h, la Compagnie Lady Cocktail vous propose de devenir complices de sa création "TO BE QUEEN", programmée aux Sortilèges 2022. Au programme : crapahutage sur filet en alvéoles, trapèze volant.