Luc Petit : le Noël des Cathédrales est de retour avec deux nouveaux spectacles

Grâce aux arts de la scène, les spectacles des Nocturnales offrent une splendide évasion dans un univers extraordinaire. La danse, le cirque ou encore le théâtre s’allient pour se mettre au service du rêve. Naissent alors de drôles de scènes, où des rennes en costumes côtoient les magiciens perchés du haut de leurs trapèzes et de gentils bonshommes à cinq têtes. Tout ce petit monde enchante les visiteurs le temps de la représentation, hébergée dans les plus beaux lieux de la région.

Le directeur artistique et metteur en scène belge Luc Petit revient, cet hiver, avec deux nouveaux spectacles des Nocturnales. Ces créations grandioses se déroulent en général dans de grands espaces comme les cathédrales, les églises ou les monuments commémoratifs : elles s’inscrivent en effet dans la volonté de valoriser le patrimoine urbanistique belge. Mais les spectacles du Noël des Cathédrales ont aussi pour objectif de faire rêver petits et grands ! Bienvenue dans un monde féerique, éclairé aux lumières de Noël…

Luc Petit revient cette année avec deux nouveaux spectacles. D’abord, "Le Combat des Anges", qui sera présenté dans les villes de Lille, Namur, Arlon et Liège. Les spectateurs découvriront comment les anges Michel et Gabriel ont remué le ciel entier pour que Noël devienne telle qu’on le connaît aujourd’hui. Et enfin, le deuxième spectacle,"L’Horloger de Noël", s’invitera quant à lui dans les villes de Bruxelles et de Tournai. Quand il se rend compte que toutes les aiguilles du monde se sont arrêtées, l’horloger part en quête d’une clé magique. Celle-ci permettra de débloquer les horloges et donc aux aiguilles de sonner les douze coups de minuit…

Les spectacles des Nocturnales sont accessibles à toute la famille. Calendrier des représentations sur le site internet de l’événement.