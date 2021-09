"Les Unes Fois d’un Soir" : un festival des arts de la rue gratuit à Huy du 17 au 25 septembre

Organisé pour la cinquième fois dans la cité mosane , le festival des arts de la rue revient après l’annulation de l’édition 2020. Un retour dont se réjouissent les autorités communales. "Le festival promet d’agréables moments à vivre en famille grâce à la qualité et la diversité des compagnies engagées . Le tout proposé gratuitement , ce dont nous sommes tous fiers", a ajouté le bourgmestre Éric Dosogne pour qui la culture et son accès sont des priorités.

"Les Unes Fois d’un Soir" sont une co-organisation de l’ASBL Les Unes Fois d’un Soir et du pôle des arts du cirque et de la rue Latitude 50 (à Marchin), en partenariat avec la Ville et le Centre culturel de Huy. Vingt-deux compagnies seront à l’affiche avec une trentaine de représentations. Cette année, les spectacles se déclineront en trois catégories. "Le premier week-end fera la part belle aux créations émergentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles tandis que le second week-end mettra en évidence des spectacles internationaux, plutôt de France. Enfin, durant la semaine, plusieurs spectacles iront à la rencontre du public, parfois par surprise et sans prévenir, dans toute la ville", précisent Luc de Groeve, directeur artistique du festival et Olivier Minet, directeur de Latitude 50.

Plusieurs lieux seront ainsi investis par les compagnies : le parc Vierset, la place Verte, l’espace Saint-Mengold, l’école Sainte-Marie, le Centre culturel et le Couvent des Frères mineurs.

Le lancement officiel du festival est prévu le 16 septembre à l’occasion de l’ouverture de la saison de Latitude 50.