Les Unes fois d'un Soir, spectacles artistiques belges et internationaux gratuits à Huy

Une vingtaine de compagnies professionnelles belges et internationales déambuleront dans le centre de Huy le 29 septembre dès 14h00. L'Asbl Les Unes fois d'un Soir et le pôle des arts de la rue Latitude 50 proposeront un festival non seulement gratuit mais également intriguant, souvent poétique, décoiffant et parfois même impertinent...à destination de tous.

L'art est une affaire de tous. C'est sur base de cette croyance que Luc de Groeve et Olivier Minet ont mis en place un festival des arts de la rue gratuit et regroupant 24 compagnies belges mais aussi étrangères.

Ce sera la troisième année que ce festival prendra ses quartiers à Huy, où onze lieux ont été sélectionnés. L'an dernier, les Unes fois d'un Soir avait attiré environ 7.000 personnes. "La taille de la ville correspond parfaitement à ce festival. Nous attirons chaque année de plus en plus de monde. Nous avons resigné un contrat programme pour les cinq années à venir à Huy. D'ailleurs Latitude 50 a été reconnu comme l'un des dix centres scéniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une belle reconnaissance de notre travail", note Olivier Minet, directeur de Latitude 50.

D'une année à l'autre, le choix des compagnies est repensé, les spectacles sont remodelés. L'objectif? Faire découvrir et redécouvrir les arts du cirque et les arts de la rue mais aussi permettre à des professionnels de découvrir des artistes et des nouveaux spectacles.

"Le festival s'articule autour de trois axes: familial, texte et 'foodtruck'. C'est avant tout un festival de théâtre", souligne Luc de Groeve, directeur artistique du festival.

Les Unes fois d'un Soir c'est un festival d'un jour (pour l'instant) mais qui s'intègre dans un programme de trois jours: le vendredi 28 septembre marquera l'ouverture de la saison pour Latitude 50 à Marchin avec un spectacle gratuit: "L'odeur de la sciure" de la Cie les P'tits bras à 20h30. Et le dimanche prendra les couleurs de la Wallonie insolite au cours de laquelle diverses visites seront organisées à travers la ville.