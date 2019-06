Les Prix de la Critique Théâtre / Danse / Cirque deviennent les Prix Maeterlinck de la Critique Scène

C’est le palmarès des nominés des "Prix de la Critique" que vous attendez. Mais un petit mot sur nous d’abord. L’an dernier la nouveauté, c’était un joli trophée, une statuette conçue et réalisée par François Schuiten et Karl Heinz Theiss.

Lors de la cérémonie 2018, on vous promettait un nouveau "nom" pour les Prix de cette année. Or, on célèbre en 2019 le 70e anniversaire de la mort de Maurice Maeterlinck, le seul Prix Nobel belge de littérature (1911), un Francophone des Flandres, dont le théâtre symboliste, un peu désespéré, sans emphase, aux mots rares, annonce déjà Beckett et Duras. Avignon le célèbre cette année avec "Pelléas et Mélisande" rendu mondialement célèbre par l’opéra de Debussy. La Monnaie préfère miser, dès septembre, sur un opéra contemporain, de Benjamin Attahir "Le silence des ombres" inspiré par "Trois petits drames pour marionnettes" dont la célèbre "Mort de Tintagile".

Les héritiers de Maurice Maeterlinck nous ont autorisé à baptiser notre prix de son nom. Qu’ils en soient remerciés.

Autre bonne surprise, la cérémonie, mise en scène par Fabrice Murgia, sera retransmise en direct du Théâtre National sur RTBF Auvio. On parie sur une version plus rythmée et moins longue que d’habitude. "J’en accepte l’augure et j’ose l’espérer", disait un héros de Pierre Corneille…

Lisez dès demain nos éloges des nominés sur notre site encore baptisé Les prix de la critique.

Et rendez-vous le lundi 23 septembre au Théâtre National ou sur RTBF Auvio.