Les Prix de la Critique 2017-18. Souvenirs, souvenirs.

On vous a déjà fait voir ici les 14 lauréat(e)s selon leurs œuvres. Mais la cérémonie ce sont des

femmes et des hommes qui parlent haut et fort après avoir reçu une statuette de François Schuiten.

Remerciements classiques, explication de leur œuvre, revendications politiques, cris d’alarme sur la société, il y a de tout aux " Prix de la Critique ".

Difficile de rendre compte équitablement de 3 heures en 25 minutes : on se réserve le droit de

vous en donner bientôt de larges tranches de l’un ou l’autre discours.

Vous trouverez aussi un diaporama de photos réalisées par Alice Piemme, nous rappelant la force de

l’instantané. Comme un album de famille qu’on feuillette de moins en moins mais qu’on " zieute "

sur son ordi ou son smartphone.

Un petit cadeau aux Prix 2018 au 140 à Bruxelles.

Christian Jade (RTBF.be)