Les Mandibules, une comédie grinçante de Louis Calaferte - Concours

Et si demain, pour le dîner, il n'y avait plus de viande ? Ni de céréales, ni de légumes, ni de fruits...

Louis Calaferte nous met en garde avec une comédie grinçante. Création.

Monsieur et Madame Walter sont attendus avec leur fils Baby chez les Wilfrid pour célébrer l’anniversaire de Babette, leur fille unique. Au menu, coq au vin, canard au sang, anguilles au vert, soufflé de volaille, grillades de porc, steak à l’ail, galette de crevettes, raie au champagne, croustade suprême… Car manger, c’est la vie ! Jusqu'au jour où le boucher annonce que son étal est vide...



Avec un comique dévastateur, Les Mandibules soulève les questions de l'alimentation et de la surconsommation de viande, sur toutes les lèvres aujourd'hui!

Auteur visionnaire, Louis Calaferte posait déjà le débat en 1975 avec cette pièce drôle à souhait, dans un style efficace qui joue avec les sons et les mots. Un régal!

du 17 au 28 avril 2018 au Théâtre Jean Vilar

Mise en scène : Patrick Pelloquet • Avec Toni D'Antonio, Sophie Delogne, Patrick Pelloquet, Hélène Raimbault, Didier Royant, Robin Van Dyck et Cécile Van Snick • Lumières : Patrick Pelloquet • Costumes : Lionel Lesire • Scénographie : Sandrine Pelloquet • Maquillages : Carole Anquetil

Une production du Théâtre Régional des Pays de la Loire, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et de DC&J Création. Avec le soutien de l’Adami, de la Province du Brabant wallon, du Tax-Shelter du Gouvernement Belge et du Centre des Arts scéniques.

Les à-côtés du spectacle :

Le jeudi 19/4 spectacle suivi d'une rencontre avec Olivier De Schutter, ancien rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation

Introduction au spectacle le vendredi 27/4 de 19h45 à 20h

Vendredi enfants admis le 27/4 : nous animons vos enfants pendant que vous assistez au spectacle (PAF 2€/enfant – sur réservation).

Infos et réservations en ligne et au 0800/25 325 (n° gratuit)