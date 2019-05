Les lauréats des Molières 2019

LA MACHINE DE TURING Bande Annonce - 15/05/2019 A partir du 4 octobre 2018 au Théâtre Michel La sensation du festival d'Avignon Off 2018 LE MONDE « SENSIBLE, HALETANT ! » Sandrine Blanchard LE PARISIEN « PASSIONNANT, DRÖLE ! » Sylvain Merle LE POINT « INCROYABLE BENOIT SOLÈS ! » Olivier Ubertali LE FIGARO « UNE MISE EN SCENE IDEALE ! » Armelle Héliot CULTUREBOX "UNE OVATION MERITEE" Sophie Jouve La Machine de Turing de Benoit Solès Mise en scène de Tristan Petitgirard Assisté d’Anne Plantey Avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour Décor : Olivier Prost, Lumières : Denis Schlepp, Musique : Romain Trouillet, Vidéo : Mathias Delfau Costumes : Virginie H., Production exécutive : Agnès Harel Durée : 1h205 - Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant de nombreux secrets… De son incroyable acharnement pour briser l’« Enigma », à sa course irrépressible pour comprendre le « code » de la nature, nous découvrons un homme atypique et attachant, inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs… Marqué à jamais par la mort de son ami d’enfance, Christopher, Alan Turing sera finalement condamné pour homosexualité et mettra fin à ses jours, tel Blanche Neige, en croquant dans une pomme empoisonnée… Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé par la « machine » bien pensante de l’Angleterre des années 50. Un homme qui a changé le monde !