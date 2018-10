Les "Kreaturs" de Sasha Waltz à revoir sur Arte

Présenté à Avignon en 2018 et à La Monnaie en février dernier, le spectacle “Kreaturs”, hybride captivant et étrange est le fruit de la collaboration entre entre la chorégraphe Sasha Waltz et la styliste Iris van Herpen.

Voici la chronique lors de son passage à La Monnaie :

La scène s’ouvre sur des danseurs emprisonnés dans une carapace mousseuse et transparente, leurs mouvements sont frénétiques. A la manière de papillons qui s’extirpent de leur chrysalide, les créatures se libèrent et errent dans un décor minimaliste, accompagnés d’une lumière tour à tour douce et puissante, feutrée et crépusculaire. Différentes phases quadrillent le spectacle comme différents âges de l’évolution de ces créatures aux mouvements saccadées qui s’unissent pour former une collectivité qui ressemble à notre société unie et individualiste à la fois. Les notions de pouvoir et de cruauté sont interrogées dans un défilé de tableaux irradiants.

Ce n’est pas la première fois que Sasha Waltz, chorégraphe allemande de renom, entre en collaboration avec différents univers. Cette fois-ci, c’est en la personne d’Iris van Herpen, créatrice de mode qui a notamment travaillé avec Alexander McQueen. Les deux femmes fusionnent leurs univers dans une messe contemporaine portée par des danseurs au diapason. Les costumes/sculptures d’Iris van Herpen, fabriqués à Berlin, mettent en valeur les corps avec des matières technologiques ou organiques, avec du bois ou des miroirs déformants. Pour le processus créatif, Sasha Waltz s’est intéressée à la nature humaine et sa capacité à former des collectivités. En découlent des conclusions positives qui amènent à une unité où chacun trouve sa place mais aussi à des dérives où le pouvoir devient dictatorial et la soumission contraint les corps et les esprits, pouvant déranger et mettre mal à l'aise.

“Kreatur” est un hommage à la nature humaine et ses différentes dimensions belles ou écoeurantes, ses différentes ramifications qui font de nous des créatures tout à fait fascinantes, à l’image du spectacle.