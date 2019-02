Les jeunes artistes sur le devant de la scène à l'occasion du festival Émulation à Liège

La Cité ardente accueillera du 19 au 24 mars la 8e édition du festival Émulation. Le Théâtre de Liège qui avait initié l'évènement offrira une nouvelle fois la possibilité aux jeunes talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles de venir s'exprimer sur scène, entre ses murs mais aussi dans d'autres salles liégeoises.

Les différents artistes proposeront cinq ou six représentations pendant la durée du festival. Pendant une semaine, des représentations de "We should be dancing", "Si c'était un spectacle...", "Quelques rêves oubliés", "Parc", "({:})", "Char d'assaut" et "Ashes to Ashes" seront programmées, mises en scène de créations originales ou personnelles.

Deux prix seront attribués. Le "Prix Émulation" sera remis par un jury professionnel et international pour un montant de 5.000 euros. L'autre prix, le "Coup de cœur des Jeunes" est octroyé par des élèves de l'enseignement secondaire et des étudiants Erasmus de l'ULiège, pour un montant de 2.500 euros. Ces prix permettront aux collectifs de poursuivre leur projet ou d'en créer un nouveau.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site web du Théâtre de Liège.