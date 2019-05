Les Franglaises sont de retour à Bruxelles au Cirque Royal pour une représentation unique – Concours

Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises mettent en scène une comédie musicale à la façon d’un Opéra Pop à l’américaine. Se mêlant les pieds dans les incohérences des traductions littérales au premier degré à la « google-trad », et emportés par la fiction de ces pièces musicales, les interprètes offrent une tournure explosive au spectacle qui vire au cabaret fou version Monty Python !

Pour cette date exclusive au Cirque Royal, LES FRANGLAISES proposeront la nouvelle version de ce spectacle délirant, que la troupe fait sans cesse évoluer. Au Cirque Royal, la configuration de la salle en assis/debout permettra aux plus survoltés de danser sur les versions décalées des meilleurs hits anglo-saxons, tandis que les autres pourront profiter du spectacle bien calés dans leur siège.

Jamais 2 sans 3, Les Franglaises font leur « viens-retour encore » (come back again) avec une troisième édition toujours plus déjantée de leur spectacle !

Yoni Dahan, membre de la troupe et maître de cérémonie de la soirée promet de belles surprises : « Le spectacle est en perpétuelle évolution. Rien n’est jamais figé : on teste de nouvelles choses, de nouveaux morceaux en permanence. L’interaction avec le public est au centre de l’expérience et chaque soir est très différent, ce qui fait que l’on ne voit jamais le même spectacle. On est très impatient de présenter cette nouvelle version au public belge ».

Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises traduisent les grands standards de la pop anglo-saxonne au premier degré et à la façon « google-trad ».

Sous prétexte de vérifier si l’on sait vraiment ce que l’on chantonne en anglais sans y penser, les 12 compères nous emmènent dans une mise en scène hilarante copiant les Opéras Pop à l’américaine et virant au cabaret fou version Monty Python.

Depuis 2011, cette équipe d’artistes tout-terrain (musiciens, chanteurs et comédiens) avant tout copains (depuis le lycée pour la plupart d’entre eux) a fait le tour de la France avant de voir s’ouvrir les portes du monde et du reste de la Francophonie. De passage en Belgique au Cirque Royal en mars 2017, Les Franglaises ont su, comme partout ailleurs, fédérer le public autour d’un show explosif, complet et burlesque.

Cette troisième édition, encore une fois enrichie, promet son nouveau lot de surprises, de chorégraphies désopilantes et d’effets spéciaux.

Les Franglaises se réjouissent de retrouver le public belge en configuration « semi-debout » pour encore plus d’interaction et, pourquoi pas, la possibilité de transformer la salle en vrai dancefloor au son des master-pieces anglo-saxons !

À (re) découvrir le 6 juin 2019 au Cirque Royal (avant de reprendre une série à Paris à Bobino pour la 4è année consécutive en octobre 2019)

https://www.ticketmaster.be/artist/les-franglaises-billets/973598

http://bit.ly/LesFranglaises_CirqueRoyal_Fnac