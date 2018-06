Les Féeries de Beloeil le 18 août

Et l’homme créa la flamme, celle qui fera briller de mille feux le château de Beloeil, le temps des féeries orchestrées par Luc Petit.

Le 18 août, comédiens et magiciens pointeront leur arc-en-ciel pour y tirer leurs mille et une flèches, dans une flamboyance baroque d’artifices, de jongleries et de fantasmagories… Des décors plus vrais que nature et plus de 300 artistes, danseurs, musiciens et acteurs !

Un écrin somptueux, théâtre d’un spectacle à 360° dans les airs, sur les eaux, sous vos yeux, sous la voie lactée !

Et la possible surprise d’une rencontre impromptue avec Gérald Watelet, enthousiaste parrain de l’événement, must de l’été.

Escrimes en cascade, ballets champêtres, acrobaties défiant Neptune, marionnettes, fantaisies et pantomimes, magie aérienne, spectacles équestres, bestiaire chorégraphie, choeurs sous les étoiles, fantaisies lumineuses, danses au clair de lune et pour poursuivre en beauté, une programmation de nuit avec un spectacle DJ qui mettra le feu sous les étoiles !

Pour consulter toutes les infos sur la programmation



Ouverture des grilles du château: 16h

Feu d’artifice diurne: 20h

Grand feu d’artifice final: 23h



Mise en scène de Luc Petit

Production: Anne Roelandt

Organisation: Les Nocturnales asbl

Événement parrainé par Gérald Watelet



Adresse:

Parc du château de Beloeil, rue du Château 11 7970 Beloeil

Tarifs:

De 10 à 40€



Informations et tickets:

www.feeriesdebeloeil.be