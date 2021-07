Les Echappées estivales d’Ath, le rendez-vous culturel de l’été en Wallonie Picarde

Depuis la fin du mois de juin, la Maison culturelle d’Ath a donné rendez-vous aux habitants pour les Echappées estivales : des rendez-vous culturels variés et divers, en lien avec la culture. De nombreuses institutions culturelles picardes sont impliquées : la bibliothèque Jean de La Fontaine, la ludothèque Pirouette, l’Office de Tourisme, l’Espace Gallo-romain, la Maison des Géants, le Musée de la Pierre et la Maison Culturelle d’Ath… Mais aussi les associations citoyennes, les comités de villages et les artistes.

Jusqu’en septembre, des activités pour tous les goûts sont organisées aux Echappées Estivales : d’une découverte du passé historique d’Ath et des richesses de son patrimoine avec Ath, secrets d’Histoire au parcours dans la ville qui mélange l’art et la Nature en passant par la visite de l’Espace Gallo-romain pour découvrir ses collections permanentes… Ce sont plus de 70 rendez-vous proposés, aux quatre coins du centre-ville et dans les villages environnant. Les enfants ne sont pas oubliés, puisque de nombreuses animations comme du théâtre de rue ou des spectacles leur sont dédiées.