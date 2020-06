" Les bonnes intentions " de Cathy Min Jung, nouvelle directrice du Rideau de Bruxelles.

Crédit photos : Beata Szparagowska

" Je suis la première femme racisée à la tête d’un théâtre belge " déclare fièrement Cathy Min Jung, nouvelle directrice du Rideau de Bruxelles, dans sa première interview au Soir, mardi. Et mercredi matin elle répétait le même thème, invitée de Thomas Gadisseux sur la Première à 7H45.Invitée politique donc, puisque dans cette tranche horaire on n’a pas vraiment l’habitude de recevoir, avec ou sans coronavid19 des acteurs/actrices, directeurs/trices et rarement la Ministre de la Culture, Bénédicte Linard sur des sujets à fond culturel.

Belle percée politique donc pour Cathy Min Jung qui a un incontestable savoir-faire politico-médiatique : l’effet de surprise joue en sa faveur. Femme, et asiatique, voilà qui sonne " actualité " deux ans après la naissance du mouvement MeToo et en pleine interrogation belge sur la colonisation et la problématique raciale (même si l’Asie n’a pas vraiment été colonisée par la Belgique !). Les médias raffolent des " nouveautés " et le théâtre en a bien besoin. A suivre.

L’effet Murgia au féminin ?

Rappelez-vous " l’effet Murgia ", le jeune metteur en scène élu à la tête du Théâtre National, à 33 ans en 2016 en application de la doctrine Milquet, toujours en vigueur (" l’artiste au centre "). Fabrice Murgia l’emportait sur un " non-artiste ", plus expérimenté en gestion culturelle, Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège, avec la pratique d’une grosse structure. Et Murgia est souvent invité sur les antennes de la RTBF comme symbole de la jeunesse théâtrale au pouvoir. De même Cathy Min Jung a des chances d’être " consultante " radio/TV fréquente comme " femme racisée ", directrice de théâtre. Bien joué, en somme, tactiquement…si les effets artistiques suivent.

Un choix dans la logique politique actuelle

Le contexte aussi a son importance dans les choix du jury. La Ministre actuelle, Benedicte Linard qui est aussi Ministre des droits des femmes souhaite un rééquilibrage des structures culturelles au profit des femmes, sans que les hommes soient formellement dissuadés. Dans le duo des favoris on retrouvait Myram Saduis et Christophe Sermet mais c’est " l’outsider " Cathy Min Jung qui a convaincu le jury.

Deux têtes de série et une outsider :un match serré

Myriam Saduis a une belle œuvre derrière elle, trois fois lauréate des Prix de la Critique, dont un inoubliable " Final Cut " sur sa double identité, musulmane et catholique, tunisienne et française, doublement récompensée en 2019 par les Prix Maeterlinck de la Critique (actrice et spectacle). Elle proposait comme artistes associées Margrit Coulon, Yasmina Douieb et Edoxi Gnoula, une ouverture vers la jeune création, les femmes et l’Afrique. Christophe Sermet, passionné de textes contemporains (Hugo Claus) et russes remarqués par les Prix de la Critique (lauréat pour un Tchékhov, nominé pour un Gorki, couvert par ailleurs de Prix pour les acteurs et la scénographie.). Un monde fort et structuré. Il proposait 7 artistes associés, 4 confirmés, 3 émergents, en tout 6 femmes pour un homme.

Cathy Min Yung, ses œuvres.

Le jury, composé de 6 spécialistes extérieurs- fait rare- et de membres du personnel et du CA, a donc préféré une " outsider ", Cathy Min Jong, actrice, autrice, metteuse en scène, attirée par le cinéma comme par le théâtre et qui compte une seule œuvre importante à son actif " Les bonnes intentions " (2012), un excellent solo sur sa condition de petite Coréenne subissant une famille d’accueil pas franchement " sympa ". Une forte interprétation et un texte intense récompensé par un Prix de la Critique en 2012.Depuis on a vu Sing My Life (2016),une sorte de version théâtrale du fameux film " Full Monty ". Sa dernière œuvre La Cour des Grands, sur nos systèmes éducatifs, interrompue par le Coronavid19, ne sera vue, au Théâtre de la Vie qu’en en 2021.

L’œuvre de Cathy Min Jung dirigée vers le témoignage social, la rapproche d’autres maisons, le Poche à Bruxelles, l’Ancre à Charleroi ou le Théâtre de Liège. Des collaborations en vue ? Cet aspect social la rend pertinente dans sa recherche d’approfondir comme elle le veut les contacts de quartier.et les dialogues plus thématiques. Enfin son goût pour les écritures contemporaines prolonge les efforts du festival RRRR de Michael Delaunoy, dans la logique du Rideau, centré sur le texte.

Cathy Min Jung, ses intentions

Le dossier de presse ne contient aucune proposition précise sur des auteurs/trices associés ni une ligne claire sur ses perspectives artistiques. Elle nous livre une amplification poétique de ses " bonnes intentions " un peu vagues, qu’elle a un an pour concrétiser dans les faits, dans un climat hélas perturbé par la crise du Covid.

Le principe de base :

" Au Rideau de Bruxelles, nous ferons des voyages inédits

dans l’infinitude des imaginaires qui peuplent l’univers et la découverte

de l’autre et de soi-même deviendra pulsation vitale. "

Son rôle de directrice " racisée "

Le Rideau de Bruxelles ne fera pas la pédagogie de l’altérité, mais en fera une

pratique culturelle, autant sur le plateau que dans la salle. Il n’y aura pas

au Rideau de focus " Afrique " ou " Asie " ou " genre ", ou quelconque autre assignation à être" l’étranger " ou " le pas dans la norme " ou " la femme ".

Et un message à l’équipe et au public :

Au Rideau de Bruxelles, il y aura une équipe, des artistes et des publics aux imaginaires,

pratiques et sensibilités différentes, qui partageront le désir de se rencontrer, d’interroger

ensemble notre monde, d’imaginer et de construire, par le biais du théâtre, des futurs solidaires et désirables.

Inutile de dire qu’on attend sa programmation 2021/22 avec curiosité. Bon vent !

Christian Jade (RTBF.be)