Léo Walk et sa compagnie "La Marche Bleue" présentent leur premier spectacle ce jeudi au Cirque Royal

Le talentueux danseur et chorégraphe Leo Walk sera de passage au Cirque Royal ce jeudi 14 octobre avec sa compagnie "La Marche Bleue" pour présenter son tout premier spectacle intitulé "Première Ride".

"Première ride" c’est l’histoire d’un voyage, celui de Léo Walk et de son passage entre deux mondes : l’enfance et l’âge adulte. "Je crée beaucoup en fonction de ce que je vis. J’ai créé ce spectacle sous forme de tableaux qui représentent des choses que j’ai vécues ces 10 dernières années" nous confie Léo Walk. Dans "Première Ride", Léo Walk évoque ses débuts en tant que danseur, ses premiers amours, premières séparations, premières fêtes.

Ce spectacle est joué par la compagnie La Marche Bleue, que Léo Walk a créée à 23 ans seulement. Sur scène, ils seront huit danseurs. Huit danseurs qui ont chacun une vie, une histoire, un style, des peurs et des contraintes mais qui sont tous dans la même voiture, sur le même chemin, dans la même "ride". C’était un vrai challenge de pouvoir harmoniser ces huit danseurs autour d’une émotion et d’une direction commune nous confie le chorégraphe : "A force de travailler ensemble de se parler, de se confier les uns aux autres on a pu trouver une espèce d’entente et de cohésion de groupe qui fait qu’instinctivement dans le travail ça s’est retrouvé aussi. On a beaucoup évolué en danse mais aussi humainement ces dernières années et ça se ressent sur scène."

Première Ride, c’est l’histoire d’un voyage qu’on fait tous, tous les jours : celui de dire qu’on est en vie.

On sait déjà qu’on va beaucoup apprécier la bande-son du spectacle puisque l’on pourra y entendre du Flavien Berger, Agar Agar, The Animals ou encore Daft Punk. "C’est ma playlist, ce sont les musiques que j’écoute au quotidien. Ce sont des musiques qui me suivent depuis toujours. Après je travaille de manière cinématographique. La musique m’inspire la danse. Quand j’écoute des musiques, je vois des images et des émotions. Je vois pratiquement des choses de l’ordre de la vidéo que je retranscris avec mes danseurs ensuite."

En plus du travail sur la bande originale, il y a évidemment tout un travail de jeux de lumières. Sur l’affiche et dans le teaser, on découvre une superbe lune rouge qui accompagne les danseurs durant le spectacle. "J’aime le design, les courbes et le minimalisme. Il y a quelque chose d’hyper apaisant quand on voit la pièce, d’hyper chaleureux et c’était ce que je recherchais."

