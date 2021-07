Le tout premier festival de châteaux gonflables débarque en Belgique !

A la recherche d’activités fun à faire en famille cet été ? Sortez votre agenda : les 31 juillet et 1er août, un festival de châteaux gonflables va prendre place Près de Gand.

C’est le rêve de n’importe quel enfant : voir des châteaux gonflables à perdre de vue pour sautiller tout l’après-midi ! C’est ce qui va se passer dans la commune de Laerne, près de Gand, avec le Summer FestiBounce Festival. Une cinquantaine de châteaux gonflables vont être installés pour accueillir les petits et grands enfants !

Pendant la journée, l’espace châteaux gonflables sera uniquement réservé aux enfants. De nombreuses activités sont organisées pour les divertir de différentes façons : du tir à l’arc, un stand de maquillage, un îlot artisanal, du dessin mais aussi une après-midi disco avec un invité spécial.

Le soir, c’est au tour des ados (16 ans et +) et des adultes de s’amuser. A partir de 19h, l’entrée leur est effectivement réservée, l’occasion de réveiller l’enfant qui sommeille en vous ! Deux Djs seront présents pour mettre l’ambiance jusqu’à minuit : Dj Triplet et Dj Maesive. Un bar et des snacks sont prévus.

Notez que le port du masque est obligatoire sur toutes les attractions et ne peut être retiré que lorsque vous buvez/mangez.

PROGRAMME :

31/07 :

• 13h – 18h : saut d’obstacles pour les enfants (jusqu’à 15 ans)

???? 14h30 – 15h45 : discothèque pour les enfants

• 19h – minuit : saut d’obstacles pour adultes (16 +)

???? 19h- 21h30 : DJ Triplet

???? 21h30- minuit : Maesive

1/08 :

• 11h-17h : saut d’obstacles pour les enfants (jusqu’à 15 ans)

???? 14h – 15h30 : visite d’une figure encore secrète !

BILLET ?

Via : www.silkecrielevents.be

Enfants 3-6 ans : 15€

Enfants 6-15 ans : 18€

Adultes (16 +) : 20€ ➡️ uniquement le samedi soir !

Les adultes qui accompagnent les enfants pendant la journée peuvent entrer gratuitement. Ils doivent chacun commander un billet en ligne, malgré les mesures corona.