Le thème du "Kicks festival" sera le "bonheur malgré tout" et s’adressera en particulier à la jeunesse

Le "Théâtre de l’Ancre" à Charleroi accueillera, du 8 février au 26 mars, la huitième édition du festival "Kicks", qui se penche sur les grands défis de nos sociétés, et qui a choisi pour thème cette année "Le bonheur malgré tout" en s’adressant d’abord à la jeunesse avec une programmation de théâtre et de danse axée sur la résilience.

La jeune création y sera d’ailleurs mise à l’honneur et une série de "résonances" ont été prévues en marge des spectacles, et cela, en partenariat avec le tissu associatif et culturel local. Le 26 mars, lors de la fête de clôture du festival, un jury composé de jeunes décernera le Prix du meilleur spectacle.

Mais il s’agira aussi, par exemple, d’affronter la "jeunesse qui flanche" avec le spectacle "Extrême Malecane", une création de Paola Piscottano issue d’une recherche documentaire qui porte en scène les néonationalismes les plus radicaux. Pour prolonger la réflexion à propos de ce sujet, un débat sera proposé à l’issue du spectacle.