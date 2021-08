Le Théâtre National déambule au cœur de la Wallonie avec son festival OUVERTURES

Le Théâtre National lance OUVERTURES, un festival itinérant qui parcourt la Wallonie. Des spectacles, des formes courtes, des concerts, des ateliers citoyens, des workshops… OUVERTURES propose une programmation plurielle dans des espaces naturels, apprivoisant les lieux, les lumières, le coucher de soleil. On y joue l’après-midi et le soir pour un public heureux de retrouver l’expérience artistique.

La maison de la Culture Famenne-Ardenne à ouvert le bal ce week-end, malgré la pluie. On a pu assister aux représentations de la Cie circasienne Inextrémiste ou y voir la danser le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly . Les spectateurs présents ont pu également profiter de "Tchaika", un spectacle où une comédienne et une marionnette grandeur nature s’unissent pour se promener librement dans l’univers de La Mouette de Tchekhov.

Le prochain arrêt du festival aura lieu sur le site minier de Bois-du-Luc . Avec la collaboration du centre culturel Central de La Louvière . Les curieux pourront le week-end du 28 et 29 août profiter en plein air d’une programmation riche en découverte ! On aura le bonheur d’y découvrir notamment "Liberté, j’aurai habité ton rêve jusqu’au dernier soir" de Dorcy Rugamba et Felwine Sarr , ou encore Sofia Teillet dans "De la sexualité des orchidées".

La Maison Culturelle d’Ath sera la troisième étape de l’événement les 4 et 5 septembre . La cité hainuyère accueillera entre autres "Désobéir", un spectacle de Julie Berès mettant en scène quatre jeunes femmes racontant leur quotidien. Celles-ci arrachent des " bouffées de liberté " à différents systèmes d’oppression : les traditions, la religion, les hommes et la famille.

Ouvertures s’achèvera à Soumagne (Centre Culturel de Soumagne) en province de Liège les 11 et 12 septembre. Le public pourra y découvrir notamment "La Bombe Humaine" de Eline Schumacher et Vincent Hennebicq, "La Dernière Nuit du Monde" de Laurent Gaudé et Fabrice Murgia, ou encore Peggy Lee Cooper et Greg Houben en concert.