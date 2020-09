Le Théâtre de Poche reporte un spectacle à cause du coronavirus

Le Théâtre de Poche, situé à Bruxelles, a décidé de reporter à la saison prochaine le spectacle In Solidum, dont les représentations devaient débuter ce mardi, car plusieurs membres de l’équipe ont été testés positifs au coronavirus.

L’annonce a été faite il y a quelques jours, sur son site internet. Les nouvelles dates, en 2021, n’ont pas encore été communiquées.

In Solidum, écrit, mis en scène et joué par cinq jeunes acteurs issus de l’IAD, raconte l’histoire d’une bande de copains condamnés par la justice à une amende faramineuse. Pour récolter la somme, ils se lancent dans des petites arnaques sur internet. Avant de revenir au Théâtre de Poche l’an prochain, le spectacle devrait se jouer à l’Atrium57 (Gembloux) le 15 octobre prochain, au Théâtre Jardin passion (Namur) du 26 au 30 janvier 2020 et au Centre Culturel René Magritte (Lessines) le 27 février 2020.