Le Théâtre de Poche fête sous les sapins le lancement de la saison 2021-2022

Après des mois sombres liés à un contexte difficile, le Théâtre de Poche entrevoit enfin le bout du tunnel. En effet, ce samedi 28 août marquera l’ouverture officielle de la saison 2021-2022 , qui a été pensée calmement afin de laisser au théâtre le temps de se (re) construire hors de l’urgence. C’est donc sous les sapins et les guirlandes que l’équipe du Poche retrouvera son public , pour une soirée qui comprend une création , enfants admis, en extérieur, suivie d’un DJ set jusqu’aux petites heures.

C’est avec le spectacle Poucet, de Nicolas Turon et Didier Balsaux que la soirée commencera. Dans ce conte, les Royales Marionnettes présentent le petit poucet, devenu adulte et prêt à livrer son expérience en matière de monstres et d’ogres fantastiques mais aussi son histoire féerique.

La soirée se poursuivra ensuite en compagnie de l’équipe du Poche et des artistes présents tout au long de la saison 2021-2022, désormais rendue publique. Afin de célébrer le retour de son public et le lent retour à la normale des activités culturelles, les abonnements du Poche pris avant le 1er septembre seront réduits de 30%. Une surprise sera également réservée aux visiteurs…

Informations pratiques

Théâtre de Poche

1a Chemin du Gymnase – 1000 Bruxelles (Bois de la Cambre)

Réservations obligatoires pour le spectacle Poucet