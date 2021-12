Le théâtre de Namur, resté ouvert, annonce la suite de sa programmation avec "Traces, Discours aux Nations Africaines"

Les dernières mesures sanitaires prises lors du comité de concertation ont décidé de la fermeture d’une partie du monde culturel, notamment des salles de théâtre et des cinémas. Face à cette décision jugée arbitraire et discriminante, une centaine d’établissements culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d’entrer en résistance et de continuer à accueillir leur public, malgré les dernières décisions. C’est le cas du Théâtre de Namur, qui assure rester ouvert face à des mesures "injustes et infondées".

Le programme se poursuit donc, après les vacances, dès le 9 janvier. Le spectacle Petites histoires pour grandes oreilles accueillera petits et grands, pour rire mais aussi frémir à l’écoute des aventures des loups et de forêts enchantées. Le 13 janvier, c’est le spectacle Traces, Discours aux Nations Africaines qui sera présenté jusqu’au 29. Ecrit par Felwine Sarr, ce texte pensé pour et interprété par le comédien burkinabé Etienne Minoungou s’adresse au monde et revient sur la longue histoire du continent africain. Un texte puissant et destiné à la jeunesse, retrouver la Trace pour retrouver l’humanité.