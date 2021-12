Le Théâtre de Liège confirme la tenue de son festival "Pays de Danse" dès janvier 2022

Cependant, l’institution a tout de même été contrainte d’annuler, suite aux conditions de gestion complexes, deux de ses événements de fin d’année et de début janvier : la Soirée de la Saint Sylvestre et la pièce Smith & Wesson , d’Alessandro Baricco. L’équipe de l’institution explique ne pas avoir pris de décisions concernant les représentations de janvier.

Alors que les dernières mesures sanitaires prises lors du comité de concertation décidaient de la fermeture d’une partie du monde culturel, le Conseil d’État a suspendu ce 28 décembre l’arrêté royal actant de cette décision . Face à cette décision jugée arbitraire et discriminante, une centaine d’établissements culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles avaient décidé d’entrer en résistance et de continuer à accueillir leur public. C’est le cas du Théâtre de Liège , qui s’était joint au mouvement de soutien à la culture face à des mesures "injustifiées". Le programme s’était donc poursuivi normalement, avec les représentations de Jojo a disparu, une création jeune public de la Compagnie Tête à l’envers .

Le programme de la saison 2021-2022 du Théâtre de Liège devrait alors se poursuivre relativement normalement avec la prochaine pièce prévue, "Quand tu es revenu", de Geneviève Damas. Ici, c’est la notion de couple traditionnel qui est questionnée, pilier de notre organisation sociale et de nos représentations familiales. Entre protection et oppression, entre liberté et indépendance, la mise en scène fine et joyeuse de Guillemette Laurent aborde toute la question d’être au monde, mais à deux.

Dans l’attente d’autres informations concernant le secteur culturel, le Théâtre de Liège confirme d’ores et déjà la tenue de l’événement Festival Pays de Danses qui s’ouvrira le 22 janvier 2022.