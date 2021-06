Le Théâtre de La Valette à Ittre se porte bien, et présente sa demi-saison, en attendant des réponses de financements

Le Théâtre de La Valette a Ittre a fait savoir hier qu’il se portait bien, grâce notamment à une saison faite de succès il y a deux ans.

Un public au rendez-vous a permis l’équilibre, sans aucune subvention en 2020, et la direction est toujours en attente d’un subside de la FWB pour 2022. La réponse devrait arriver cet été. Quant à la Loterie Nationale, elle n’a accordé que 15.000 euros sur les 75.000 demandés.

Des concours de circonstances qui invitent à la prudence, selon le metteur en scène Fabrice Gardin, qui est aussi le Président du Conseil d’administration. Il a donc fallu ruser, en s’accordant non pas sur une saison complète, mais sur la moitié. Quatre spectacles d’octobre à janvier, deux accueils et deux créations, pour ce théâtre à l’ADN essentiellement créatif. Une habitude lancée par Léonil Mac Cormick, et que tous souhaitent conserver.

Il y a bien sûr d’autres pistes pour financer la suite : une aide plus importante de la commune, de la province, de sponsors privés… L’INBW ayant déjà cédé quelques loyers au théâtre, ce qui est appréciable.

Et en attendant octobre, pour remercier les spectateurs, le théâtre leur offre deux spectacles : "Lettre et poèmes à Lou" de Guillaume Apollinaire jusqu’au 13 juin, puis "Karl Marx, le retour", du 17 au 20 juin, c’est cadeau !

plus d’infos sur le site officiel du Théâtre de La Valette