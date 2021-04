Le Théâtre de l’Ancre à Charleroi lance son nouveau projet "Let’s Talk"

et

C’est ce vendredi 30 avril que le Théâtre de l’Ancre à Charleroi accueillera la première édition de leur nouveau talk-show " Let’s talk ". Pour l’inauguration, c’est en compagnie de l’artiste et rappeur carolo Mochélan et du musicien Rémon JR que se passera la soirée. Ces enfants du pays sont connus pour avoir fait vibrer Charleroi, avec leurs chansons comme Nés Poumon NoirLe Grand Feu. L’objectif duétant de plonger dans une discussion au plus près des artistes, ils feront part au public de leurs projets et de leurs parcours mais livreront également des moments plus ludiques avec des défis, des anecdotes et des échanges avec les spectateurs.