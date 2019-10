"Le Roman d'Antoine Doinel". Truffaut/Doinel/Laubin. Autoportraits en écho. Virtuose, drôle, délicieux. ***

Ça fait longtemps qu’il le porte, Antoine Laubin, son Truffaut chéri, à la fois anachronique et contemporain. Pour ceux qui, comme moi, ont connu comme un bonheur la "nouvelle vague" du cinéma français à ses débuts, Antoine Doinel, l’éternel ado incarné par Jean-Pierre Léaud, condamné à l’immaturité perpétuelle énerve et attendrit toujours. Sa version théâtrale par le duo Antoine (prédestination ?) Laubin/Thomas Depryck ressuscite le héros avec une solide dose d’humour bienvenue.

Antoine Doinel, à peine rebelle, un peu révolté, pas du tout révolutionnaire. Et pourtant avec son "roman théâtral", façon Laubin, ça boume pour lui. Le mérite du metteur en scène est d’avoir su "traduire" Truffaut, sans extraits de films anthologiques, à peine un clin d’œil ici et là, en faisant du théâtre… un cinéma, simple et efficace. Le truc "magique" de la première partie, c’est la scénographie de Prunelle Rulens et Stéphane Arcas qui par un "catwalk" plonge le spectateur au milieu d’une autoroute scénique d’où surgissent les acteurs. Le spectateur plongé au milieu du "film théâtral" est assis sur une chaise qui pivote à 360 degrés, lui permettant de "choisir son angle", transformant son œil en une caméra active et sélective. Tout au long de ces deux premières heures nous sommes donc en état d’alerte et d’éveil permanent. Le procédé permet en outre de franchir l’écueil de la chronologie puisque le même acteur, sensationnel. Adrien Drumel, est l’adolescent des "400 coups" et l’adulte problématique des 4 autres films de référence, en fuite permanente par rapport à ses métiers et ses amoureuses successives.

La légèreté efficace du procédé scénique accompagne à merveille ce personnage un peu futile, superficiel et insupportable et, tout compte fait paradoxalement attachant à force de prouver sa faiblesse de caractère ! Un peu comme s’il incarnait, à la puissance 10, les petites lâchetés communes à l’éternelle "nature humaine". Un prototype en somme qui nous tend un miroir, de Truffaut à Doinel/Léaud, de Doinel à Laubin et de Laubin au /à la spectateur/trice ("Masculin/Féminin" comme disait Godard, autre grand utilisateur de Jean-Pierre Léaud !). Il nous renvoie les reflets multiples et troublants de nos fragilités affectives, nos inconsistances et nos difficultés d’adaptation à la société ?