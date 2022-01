Le retour de la vie culturelle au sein de Mons – Arts de la Scène, dès le mois de janvier

C’est d’abord la pièce Etat du Monde #2, qui constitue le deuxième épisode de la série, qui sera présentée au public. Armée de son ordinateur, Valérie Cordy apparaît sur scène aux côtés de ses camarades journalistes, chroniqueurs ou professeurs. Voyageant dans le temps et dans les dossiers de la pop culture et de la fiction, ils épinglent ensemble les éléments volés à ces univers bien précis. Une analyse du passé, du présent et du futur, entre robots, mots rigolos et looks rétros.