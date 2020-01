Le mythique "Blade runner" sera bientôt joué en ciné-concert à Paris

L’un des plus grands chefs-d’œuvre de Ridley Scott sera en ciné-concert au Palais des Congrès de Paris le 21 mars prochain. Une expérience unique aux frissons garantis.

Le film américain de science-fiction "Blade Runner" sorti en 1982 est un véritable classique du septième art. Son scénario, inspiré librement du roman "Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques" de Philip K. Dick, et la bande originale du film, composée par Vangelis, ont réussi à traverser les époques et séduisent toujours autant. Près de 38 ans après sa sortie, le Palais des Congrès de Paris vous propose de redécouvrir la version "final cut" de "Blade Runner" sortie en 2007. Cette version a bénéficié d’un gros travail de restauration du son et de l’image. En 2017, le film fait l’objet d’une suite avec "Blade Runner 2049", réalisé par Denis Villeneuve et avec Ryan Gosling et Harrison Ford.

Dans un monde futur, l’agent spécial Rick Deckard (Harrison Ford) est chargé de traquer une nouvelle race d’esclaves, " les réplicants ", des androïdes que rien ne peut distinguer de l’être humain. Sa mission se complique quand il tombe amoureux de Rachel (Sean Young), une " réplicante " de la Tyrell Corporation…

Si le film est devenu aussi mythique, c’est entre autres grâce à la bande originale du compositeur grec Vangelis. Il a signé de nombreuses BO qui ont marqué les esprits des plus cinéphiles d’entre nous : "Les chariots de feu", "Antartica", ou encore "Christophe Colomb"… Le compositeur a d’ailleurs reçu l’Oscar de la meilleure musique de film en 1981. Vangelis est considéré comme étant l’un des pionniers de la musique électronique dans les années 70. Dans cette bande originale on retrouve diverses influences musicales : du rock progressif, du jazz, de la musique classique et de l’électro rétro-futuriste.

Lors de la projection du 21 mars au Palais des Congrès de Paris, le film sera projeté sur grand écran en version originale et sous-titrée. L’envoûtante bande originale sera quant à elle jouée en direct par The Avex Ensemble. Ces douze musiciens vont vous transporter dans un Los Angeles cyberpunk à l’ambiance glauque et sombre.

Infos pratiques :

Les places sont en vente à partir de 39.90€ jusqu’à 109.90€. Le ciné-concert se tiendra au Palais des Congrès le mardi 21 mars 2020 à 20H. Pour réserver vos places c’est par ici.