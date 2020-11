Le KVS se confine mais continue ses activités en ligne 24/7

Les spectateurs ayant un ou plusieurs billets seront intégralement remboursés. "Le virus a atteint sa vitesse de croisière et il nous incombe à tous, en tant que société, d'enrayer sa progression. Il va de soi que le KVS souhaite, conjointement à toute son équipe et à vous, apporter sa pierre à l'édifice", justifie l'institution culturelle sur son site.

À Bruxelles, Bozar et l' Ancienne Belgique ont déjà pris la même décision. Concrètement, il s'agit des représentations de "Metamorphoses", "Koper en Vel", "Hands do not touch your precious Me", "Désintégration Culturelle", "Geel Hesje" et "J'ai pleuré avec les chiens".

KVS 24/7

Pendant ce nouveau confinement, le théâtre a mis en place une plateforme numérique, KVS 24/7, gratuite et non géolocalisée, qui va permettre au public de suivre dans son fauteuil les spectacles en direct en streaming, ou en rediffusion, et également de redécouvrir les archives et autres trésors du KVS.

Ce soir, à 20h, sera diffusé en streaming, "Onbezongen", un spectacle sur l'"homo politicus", et sur la manière réaliste dont on manie le pouvoir dans notre monde occidental. Un thème d'actualité à l'heure où on attend toujours le résultat des élections américaines. Le spectacle et ses "à-côtés", dont l'interview du commentateur politique de la VRT, Ivan De Vadder, seront disponibles jusqu'au 13 novembre.