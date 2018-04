Le Kunstenfestivaldesarts à vivre en direct du 4 au 26 mai

Le Kunstenfestivaldesarts est un festival international consacré à la création contemporaine. Il s’installe chaque année au mois de mai dans de nombreux théâtres, dans l’espace public et dans des lieux inédits à Bruxelles. Son programme est composé de théâtre, de danse, de performances, de cinéma et d’arts visuels, le tout créé par des artistes belges et internationaux. Ce n’est pas un festival qui s’attrape facilement. Il se vit et s’écrit en direct. Son programme s’ouvre à des projets risqués et complexes dont la grande majorité est des créations.

Cette 23ème édition se déroulera du 4 au 26 mai 2018. Trois semaines durant, il présentera une quarantaine de projets artistiques dont 18 seront présentés au festival en première mondiale. Tout au long des 23 jours de festival, 282 artistes originaires de 22 pays différents présenteront leurs projets riches et complexes.

Parmi eux, des artistes européens s’emparent de la fiction pour évoquer la réalité anti-démocratique qui s’abat sur le continent. Figure incontournable du théâtre contemporain, Milo Rau présente son nouveau spectacle en première mondiale. La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I) partira du crime survenu à Liège il y a quelques années pour analyser le rôle que peut jouer la fiction dans un quotidien obscurci.

Ancré à Bruxelles, le festival jouit de l’ambiance cosmopolite et internationale qui règne dans la capitale. Et tandis que la question de la décolonisation sera abordée avec les performances de Faustin Linyekula ou de Ho Tzu Nyen, six artistes brésiliens (Alice Ripoll, Bruno Beltrão, Leandro Nerefuh, Dudu Quintanilha et Edouardo Fukushima) nous transporteront jusque leur pays natal afin de nous faire partager la réalité d’une création artistique muselée par les politiques ultra-conservatrices.

La création bruxelloise sera également mise à l’honneur. La jeune génération est directement présentée et adressée dans le festival. De plus, la ville regorge de jeunes talents plus surprenants les uns que les autres qui ne demandent qu’à être découverts. Pour ne citer qu’eux, Sarah Vanhee et Michel Vandevelde partageront leurs dernières créations en primeur lors du festival.

L’entièreté de la programmation est disponible en ligne et la vente des billets est lancée depuis le 6 avril.

Infos pratiques :