Le Kunstenfestival des arts met sa programmation en ligne

The Ecstatic - 26/03/2020 Pantsula, a historically significant South African subculture. Expressed not only as a powerful dance form which is well known for it’s high-speed virtuosic footwork, but also evident through a dress code, language, music, and a particular philosophy of life that is all it’s own. An expression that during Apartheid gave a voice to a whole generation. Praise Break, a mode of praise. A moment... a pause… a break in the context of the Christian Pentecostal Church service, where the dancing body, voice and music energetically coalesce and as a result blur the difference between ecstatic and cathartic. What happens when the aesthetics of these two worlds converge? What happens in this transcendental moment of “break”. Within the dance piece The Ecstatic six Pantsula dancers turn to the motions that lead up to the praise break in order to find out, and “break open” a new space all their own. Concept/Choreography Jeremy Nedd & Impilo Mapantsula Performance/Choreography Kgotsofalang Moshe Mavundla, Tommy Tee Motsapi, Bonakele Mambotjie Masethi, Sicelo Malume ka Xaba, Sello Zilo Midiga, Vusi 2.2 Mdoyi Technic and light Thomas Giger Stage Laura Knüsel Music/Composition Xzavier Stone & Modulaw Audiodesign Fabrizio Di Salvo Head of production Switzerland Ursula Haas Head of production South Africa Daniela Goeller Dramaturgy Anta Helena Recke Production assistance Kihako Narisawa, Lucas Del Rio Estevez Outside Eye Deborah Joyce Holman, Maximilian Hanisch Co-production Kaserne Basel, Arsenic Lausanne, Theater Tuchlaube Aarau Supported by Fachausschuss Tanz & Theater BS/BL, Südkulturfonds, Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung, Migros Kulturprozent, Ernst Göhner Stiftung, Stanley Thomas Johnson Stiftung, Jacqueline Spengler-Stiftung, Schweizer Interpretenstiftung, Wilhelm und Ida Hertner-Strasser Stiftung „The Ecstatic“ von Jeremy Nedd, 4.-8. Mai 2019, Kaserne Basel https://www.kaserne-basel.ch/en/programme/the-ecstatic/04-05-2019_20-00 „The Ecstatic“, Jeremy Nedd & Impilo Mapantsula, 16.-19. Mai 2019, Arsenic Lausanne https://arsenic.ch/spectacle/the-ecstatic/ „The Ecstatic“, Jeremy Nedd & Impilo Mapantsula, 23.&24. Mai 2019, Tuchlaube Aarau https://tuchlaube.ch/index.php?nav=19&evt=2568