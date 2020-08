"Le grand tour", une promenade poétique, philosophique et citoyenne de Chassepierre à Mons

Le projet est né à l’initiative de Festival de Chassepierre, Latitude 50 – pôle des arts du cirque et de la rue et Mars – Mons arts de la scène.

Une rando-débat pour questionner la place de la culture dans nos vies. Après une journée de marche, le groupe, composé de citoyens, et d’animateurs se posera dans un lieu convivial, rural ou plus urbain, afin de rencontrer les habitants et d’échanger autour d’une proposition artistique.

Une question par jour sera débattue, avec un artiste, des animateurs et le public. Il y aura également des haltes plus marquantes avec un événement, comme à Marchin, le 28 août et la grande pause, avec la complicité du Théâtre National.

Le grand tour, de Chassepierre à Mons, en passant, par Bertrix, Marche, Namur, Moustier, Charleroi, entre autres, prendra fin à Mons le 4 septembre, pour évoquer "la culture demain", quel avenir pour la culture ? Avec la complicité de Lisette Lombé.