Le Fou Rire lance un crowdfunding pour soutenir la culture et offrir des places au personnel soignant

Ce n’est plus un secret pour personne, le secteur culturel est touché de plein fouet par la crise sanitaire de Covid-19. Pour faire face à cette crise financière sans précédent, le théâtre le Fou Rire a décidé de lancer un crowdfunding qui bénéficiera à plusieurs secteurs !

Le Four Rire a lancé une campagne de crowdfunding pour faire face aux difficultés financières liées à la fermeture des salles de spectacle.

Les bénéfices de ce crowdfunding, le Fou Rire a décidé de les partager avec d’autres lieux culturels avec lesquels ils sont partenaires : Le jardin de ma sœur, L’os à moëlle, Le petit chaperon rouge, Le rayon vert et Zoaer Music.

Et parce qu’une journée sans rire est une journée de perdue, et parce que vous êtes les piliers du monde de demain, le Fou Rire sait aujourd’hui qu’il peut compter sur vous.

En plus d’aider d’autres salles de spectacle, le Fou Rire a décidé de remercier le personnel soignant à leur manière en vendant des places "spéciales Héros". Concrètement, le Fou Rire propose par le biais du crowdfunding, d’offrir au personnel de santé de l’ensemble des hôpitaux et milieux infirmiers à domicile ainsi qu’aux technicien.ne(s) de surface des hôpitaux et maisons de retraite, des places de spectacle. "Un moment de détente et de rire qui leur sera bien nécessaire quand le confinement prendra fin et que le covid sera vaincu" explique Cathy Thomas, fondatrice et directrice artistique du Fou Rire.

Pour participer c’est facile : rendez-vous sur le crowdfunding : Vous achetez deux places pour un montant de 55 euros. Une vous revient et sera valable toute la saison prochaine pour le spectacle de votre choix et l’autre sera offerte, via le Fou Rire, à un membre du corps médical ou du personnel de nettoyage d’une maison de repos ou d’un hôpital. Ce sera votre façon à vous de nous soutenir tout en nous aidant à remercier le corps médical pour son dévouement exemplaire.