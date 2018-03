Le Festival UP! s'est clôturé

La 15e édition du Festival UP! - Biennale internationale de Cirque de l’Espace Catastrophe - vient de se clôturer, après un programme fort chargé de 30 spectacles, dont 8 créations "UP!" et 10 premières belges, 45 représentations dans 13 lieux culturels à Bruxelles, et un peu plus de 150 artistes accueillis.

Du 12 au 25 mars, ce sont 12.000 spectateurs qui sont venus assister au différentes représentations. Une fréquente en hausse pour le festival donc, qui comptabilise un taux de remplissage, toutes salles confondues, dépassant les 90%.

Nos axes de programmation tiennent compte tant des exigences artistiques que de la part de risque, définit Catherine Magis, directrice artistique de l’Espace Catastrophe et programmatrice du Festival UP!. Nous privilégions les spectacles qui font vibrer le public et qui agitent tous les sens

Quelques temps forts dans cette édition : "Strach, a fear song", du Théâtre d’1 Jour et "Burning" de l’Habeas Corpus Compagnie, deux créations belges qui seront présentes à Avignon cet été, à l’affiche du Théâtre des Doms sur l’île Piot. On pouvait également compter la recréation de " A nos fantômes " de la Compagnie les Menteuses, "Rien à dire" de Léandre, "Guerre" de la Cie Samuel Mathieu, "Somos" de El Nucléo, "Projet PDF" de Carton Production ou "l’Avis bidon" de Cirque la Compagnie.

Deux créations mondiales ont clôturé le festival, "Portmanteau" de Mira Ravald & Luis Sartori do Vale et "Brut" de Marta Torrents, ainsi que le Focus "Cirque en espace public", samedi après-midi à Koekelberg.

Vitrine de la création circassienne actuelle, le Festival UP! de l’Espace Catastrophe reviendra en mars 2020 pour sa 16e édition.