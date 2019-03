Le festival Lezarts urbains s'est ouvert ce jeudi soir et se tiendra jusqu'au 7 avril aux Halles Saint-Géry, à l'Espace Magh, au Centre Culturel Jacques Franck et la Tour à Plomb. Ce rendez-vous des cultures urbaines déclinera cette année rap, slam, danse et street art autour du thème #HumanTraffic, dans une volonté de faire tomber les barrières qui s'érigent entre les gens et de vanter les bienfaits et la créativité issus du mouvement libre entre les personnes d'origines, de sexes, d'orientations sexuelles ou encore de religions différents.

Au programme, une première soirée festive ce jeudi soir aux Halles-Saint-Géry avec un spectacle mêlant danse et poésie slam, des interventions des rappeurs Elka et Sam ou encore une courte pièce chorégraphiée par les jumelles bruxelloises Doris et Nathalie Bokongo Nkumu du duo "Les Mybalés". Les deux sœurs présenteront leur nouvelle chorégraphie intitulée "A travers l'autre" le 27 mars à l'Espace Magh à 20H00. Le spectacle "Congo Eza" questionnera également ce soir-là la manière dont est vécue l'identité congolaise en Belgique.

Le festival Lezarts Danses urbaines sera rythmé par la chorégraphe Bintou Dembélé et ses invités, le 30 mars au soir au Centre Culturel Jacques Franck. Dès ce samedi soir, la pièce de théâtre "Hymne à l'imperfection" de Maky et Manuel Antonio Pereira sera jouée au centre culturel, en essayant d'harmoniser une oeuvre faite de textes écrits et de parties improvisées.