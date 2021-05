Le Festival International des arts de la rue de Chassepierre contraint de s'adapter

À la suite du dernier comité de concertation, l'annulation du Festival International des arts de la rue de Chassepierre dans sa forme habituelle se confirme, ont fait savoir vendredi les organisateurs dans un communiqué.

"Nous travaillons cependant à une autre forme qui sera précisée dans les semaines à venir. Il y aura donc bien un Festival Chassepierre cette année. Reste à définir dans quelle jauge et dans quelle programmation", ont-ils précisé.

Le Festival International des arts de la rue de Chassepierre réunit traditionnellement quelque 25.000 à 30.000 personnes chaque année en août à Chassepierre (province du Luxembourg).

"Le gouvernement fédéral a annoncé les mesures pour l'organisation de manifestations de masse, culturelles ou autres pour cet été en Belgique. Un événement comme Chassepierre nécessite plus d'un an de préparation. Ces annonces arrivent trop tardivement et de nombreux questionnements subsistent encore sans que les réponses ne puissent nous être communiquées prochainement", ont indiqué les organisateurs.

Malgré la situation encore incertaine relative à la préparation de l'événement, les organisateurs ont décidé de travailler à une adaptation du festival. "Nous ne pouvons nous résoudre à ne rien faire, à voir nos rues et nos prairies vides d'artistes. C'est pourquoi nous souhaitons organiser, une 47e édition du Festival International des arts de la rue de Chassepierre, moyennant certaines adaptations. Notez donc bien les dates du 21 et 22 août 2021", ont-ils fait savoir alors qu'ils communiqueront les détails dès que possible.