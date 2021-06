Le festival du Conte de Chiny se mettra "en marche" les 10 et 11 juillet

Jacky Druaux et Christian Schaubroeck proposeront, pour leur part, une balade historique dans Chiny . La cour des Contes, quant à elle, accueillera Anne Laroche et ses "conteries" pour les petits. Anne Borlée s'adressera, elle aussi, aux plus jeunes sous les branches d'un verger .

C'est ainsi que Italia Gaeta et Gilles Cheraille raconteront des histoires d'amour à l'issue malheureuse au cœur d' un vieux cimetière alors que, au contraire, Sylvie Alexandre et Caroline Six évoqueront des idylles plus classiques avec, pour décor, un magnifique château .

Le Festival interculturel du Conte de Chiny, en province de Luxembourg, aura lieu les 10 et 11 juillet , sur le thème "En marche", avec ses conteurs et conteuses qui ont concocté à cette occasion des balades bucoliques ou encore des rencontres dans des endroits insolites de la cité, annoncent les animateurs de cette manifestation.

Isabelle Prévost fixera rendez-vous dans le village proche de Chassepierre, où se déroulera, les 21 et 22 août prochains, le Festival international des Arts de la rue. Elle accompagnera également Geneviève Thulier pour un moment de rencontre poétique sur l'un des endroits les plus emblématiques de la forêt chinote: le rocher du Hat, d'où les visiteurs pourront apprécier un magnifique panorama sur la Semois et ses méandres. Le long de ces dernières, on retrouvera, par ailleurs, des conteuses affirmées comme Marie-Rose Meisman, Christine Andrien et Julie Boitte.

Il y aura aussi un "vélo Kamishiba", un petit théâtre dans lequel on peut insérer des images. Sur le verso de celles-ci se trouve une histoire que le conteur peut lire ou raconter avant que l'on passe à l'image suivante et éventuellement a la suite du récit.

Pour les plus motivés, enfin, Aline Fernande proposera sa "gym tonic".

Le samedi soir, une veillée contée, agrémentée de pizzas préparées dans un four à pain alimenté par la très écologique et sociale association "Gâche Warache", sera accompagnée d'un moment musical rebelle et rêveur.

Informations: 061/320.756

www.conte.be