Le festival du cirque de Namur de retour à la Citadelle

Le 16e festival du cirque de Namur aura lieu du 30 octobre au 7 novembre dans un chapiteau sur l’Esplanade de la Citadelle, a communiqué l’organisateur Emmanuel Horwood.

Après une année de pause en raison de la crise sanitaire, un nouveau chapiteau accueillera le traditionnel festival du cirque de Namur pendant le congé de Toussaint. Emmanuel Horwood indiquait, lundi soir :

"Un chapiteau d’accueil modernisé et plus vaste afin de recevoir plus chaleureusement le public"