Le festival Djangofolllies programmé du 13 janvier au 6 février

En effet, les concerts se donneront aux Riches Claires , au Théâtre Marni et au Centre de musiques traditionnelles du monde Muziekpublique à Bruxelles. Et puis aussi au Centre culturel d’Amay , au Centre culturel Gabrielle Bernard à Jemeppe-sur-Sambre , ainsi que dans d’autres lieux en Flandre.

Le festival Djangofolllies aura lieu cette année du 13 janvier au 6 février en divers lieux de Flandre , de Wallonie et à Bruxelles et avec la participation de quelques ensembles "gypsy" du meilleur aloi, annonce l’association Les amis de Brosella qui organise l’événement.

Au programme des groupes très "swinguant" tels Alexandre Cavalière avec son trio et son quintette, Amati Schmitt & Brady Winterstein, Eliot Knuets & Jonathan Collin, les Jazzy Strings XS, Paulus Schäfer & Dominique Paats. Le Paulus Schäfer trio et Joost Zoeteman, le Quartet 508 ainsi que le Renaud Dardenne Trio qui invite Tcha Limberger.

Django Reinhardt, à qui ce festival est dédié, est incontestablement l’un des plus grands guitaristes de jazz de tous les temps et est considéré de ce fait comme un modèle pour toutes les nouvelles générations de guitaristes. Il était un guitariste virtuose avec une sensibilité acérée pour la mélodie, l’équilibre et la structure, fusionnant des éléments du jazz, de la musette et de la musique tzigane. Il décédera le 16 mai 1953 à l’âge de 43 ans des suites d’une hémorragie cérébrale dans sa paisible retraite de Samois-sur-Seine, non loin de Fontainebleau.