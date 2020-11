Le Festival de Liège est reporté d'un an à cause de la situation sanitaire

L’édition 2021 du Festival de Liège est reportée à février 2022.

Le Festival de Liège est une biennale dont la programmation mêle théâtre, danse et musique. Les artistes viennent des quatre coins du monde. Chaque édition attire plus de 15.000 spectateurs. La prochaine devait se dérouler du 22 janvier au 13 février 2021. Ses organisateurs ont donc décidé, après des semaines de réflexion, de la postposer d’un an.

Ils expliquent : "Nous avons fait ce choix difficile parce que nous ne pouvions imaginer notre Festival international dans les conditions incertaines liées à la situation sanitaire. Parce qu’il est important pour nous de partager les spectacles avec le plus grand nombre, de pouvoir échanger avec les artistes. Parce qu’un Festival de Liège sans salles combles, sans bar, sans fête, sans blind test et... sans farandole n'est pas notre Festival de Liège.".

Le Festival de Liège est à présent prévu du 4 au 26 février 2022.