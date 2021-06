Le festival de cirque HOPLA ! animera du 12 juin au 4 juillet les rues de Bruxelles

HOPLA !, le Festival des arts circassiens de la Ville de Bruxelles aura bien lieu ! L’édition 2021 se profile dans une formule adaptée aux conditions sanitaires. 4 week-ends circassiens au cœur de la ville. 4 temps forts qui permettront aux artistes et techniciens de redéployer leurs talents. La Ville de Bruxelles entend ainsi participer à la remise en marche d’un secteur particulièrement affecté par la crise.

L’événement mise depuis toujours sur la convivialité, l’accessibilité (la gratuité a toujours fait partie de son ADN) et la sensibilisation de tous les publics. © Hopla ! (page Facebook)

"Après cette année si particulière, il est essentiel de remettre la culture au cœur de nos vies. Premier rendez-vous estival de l’agenda culturel de la Ville de Bruxelles, le festival de cirque HOPLA ! propose une programmation dans l’espace public, joyeuse, festive et totalement gratuite dédiée aux arts du cirque. Une belle manière de rendre la culture accessible à toutes et tous et de faire revivre le secteur culturel, ses artistes et ses technicien. ne.s, qui en ont tant besoin " se réjouit Delphine Houba, Échevine de la Culture et des Grands événements.

Au programme, une douzaine de compagnies et un florilège de spectacles portés dans les quartiers, les places, les parcs. Parmi les propositions artistiques, deux créations. Deux spectacles nés en plein confinement qui trouveront un premier vrai public dans HOPLA ! Un événement, tant les nouvelles productions se sont faites rares depuis un an.

Le cirque comme une invitation au dépassement de soi, à l’émerveillement, au respect de l’autre et à la curiosité. © Eric Danhier (Hopla ! page Facebook)

Une douzaine de compagnies et un florilège de spectacles portés dans les quartiers, les places, les parcs. © Eric Danhier (Hopla ! page Facebook)

L’édition 2021 s’étendra sur 4 week-ends afin de respecter des jauges propres aux mesures sanitaires. De quoi profiter des arts circassiens en toute sécurité.

Samedi 12 juin Cité modèle – Place Haute à 1020 Laeken à 14h15 et 16h15 Bubbel par le Duo André Léo (création 2021) à 15 heures Ludo & Arsène Productions

Samedi 19 juin et dimanche 20 juin à 15h Théâtre de Verdure – Parc d’Osseghem Av de l’Atomium à 1020 Laeken Brut. Performance monumentale par le Groupe NUITS (cirque, danse, musique)

Samedi 19 juin à 14h et 16h45 et dimanche 20 juin à 16h15 Théâtre de Verdure – Parc d’Osseghem Av de l’Atomium à 1020 Laeken To bee Queen par la Cie Lady Cocktail (création 2021).

Dimanche 20 juin à 14h et 17h Mont des Arts à 1000 Bruxelles Duo d’escaliers par la Cie Née d’un doute (attention inscription obligatoire via le site Internet).

Samedi 26 juin à 15h30 et dimanche 27 juin à 16 heures Parc Meudon – Rue des Trois Pertruis à 1120 Neder-Over-Heembeek Brace for Impact par la Cie Knot on Hands.

Samedi 26 juin à 14h et 17h15 et dimanche 27 juin à 15h et 17h Parc Meudon – Rue des Trois Pertruis à 1120 Neder-over-Heembeek Nadir par la Cie des Chaussons Rouges samedi.

26 juin à 15h, 16h40, 18 heures Parc Meudon – Rue des Trois Pertruis à 1120 Neder-over-Heembeek Mû par la Cie Simon Carrot – Tournoyante production.

Dimanche 27 juin de 14 à 17h30 Parc Meudon – Rue des Trois Pertruis à 1120 Neder-over-Heembeek Atelier Magnetisme par la Cie Simon Carrot – Tournoyante production.

Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet à 15h Place du Musée à 1000 Bruxelles Carte blanche aux étudiants de l’ESAC.

Samedi 3 juillet à 15h45 et 17h Place du Musée à 1000 Bruxelles League and Legend par 15Feet6.

Dimanche 4 juillet à 14h et 16h15 Place du Musée à 1000 Bruxelles Encore une fois par Tripotes la Compagni.