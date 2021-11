Le festival de cirque contemporain "EN L’AIR" revient pour la dixième édition dès ce 13 novembre

Mais les festivités ne s’arrêtent pas là ! Le programme, en plus du cabaret aérien de deux heures, compte de nombreuses autres activités : des initiations aux techniques du cirque (par l’école de cirque du Brabant wallon), des démonstrations circassiennes, des animations photos, un point de restauration gourmand et de nombreuses autres surprises.

Comme promis, les éléments emblématiques de l’univers circassien seront mis en avant grâce au talent des artistes. Lucie Yerlès et son tissu aérien, Anna accrochée à son trapèze, Violaine et Lola (Cie Lady Cocktail) ou encore Caroline Arter, le jeu clownesque d’Edouard ou les sangles avec Jonas Leclère… D’autres artistes et d’autres disciplines s’y retrouveront.

La dernière édition fut un énorme succès et les organisateurs s’attendent également à une grande affluence pour cette nouvelle année. En effet, près de 1500 spectateurs et spectatrices sont attendus !

Informations pratiques

Festival En L’Air

Du 13 au 23 novembre 2021

Réservations obligatoires