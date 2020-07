Le Festival de Chassepierre 2020 se décline en 3 week-ends symboliques

La 47e édition du Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre, n’aura pas lieu.

Mais de ce moment suspendu, l’équipe organisatrice tire trois week-ends symboliques, qui ponctueront le mois d’août en réaction et soutien au monde culturel. La réservation sera obligatoire car seuls 400 spectateurs par week-end pourront partager notre geste artistique.

Rendez-vous les 8, 15 et 22 août à Chassepierre sous le fil conducteur des poésies publiques de la compagnie Les Chemins de Terre pour apprécier les spectacles de la compagnie One Shot et la folie de deux artistes circassiens dans une ambiance musicale électrique, Les Chaussons Rouges avec leur nouvelle création Nadir, un instant qui explore et décline le thème de la verticalité et de l’envol, Pol&Freddy, un combat entre deux frères jongleurs et le convoi d’engins à pédales qui croisera musique, chorégraphie et acrobaties de Kermes’z à l’Est.

Etant donné que le contexte n’autorisera pas plus de 400 personnes, chaque samedi, vous pourrez suivre le spectacle en direct sur Facebook et partager vos émotions !



Informations, réservation et consignes sanitaires sur www.chassepierre.be dès le 13 juillet !