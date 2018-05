Le déjanté "Panach Club", au Théâtre Jardin Passion à Namur, avec "Abysses Repetita"

On connait le caractère loufoque des créations du Panach’Club. Pour rappel cette troupe sympathique formée de treize comédiens a 16 ans d’existence. Elle est née au terme de leurs années d’études à tous, grâce à Erick de Staercke leur professeur à l’IAD. Ce dernier spectacle n’échappe à leur philosophie du déjanté. "Abysses Repetita" est l’histoire de "l’Amertume" qui emmène sept veuves éplorées, récupérer les corps de leur mari décédé dans le naufrage du Titanic. Mais le paquebot va sombrer dans une sorte de triangle des Bermudes, et sera retrouvé des semaines plus tard, sans âme qui vive. L’histoire a l’air tragique, mais c’est bien une comédie : Maud Lefèvre et Fanny Hanciaux, deux des comédiennes au micro de Christine Pinchart…

Jusqu'au 26 mai, rue Marie-Henriette à Namur