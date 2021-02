Le cirque itinérant reconnu comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel par la Fédération Wallonie-Bruxelles

A l'arrêt depuis 10 mois, le cirque Alexandre Bouglione se sent oublié - On n'est pas des pigeons... C’était en mars dernier. Selena Bouglione Monteiro faisait ses premiers pas devant le public du cirque Bouglione. La jeune artiste de 14 ans en garde un souvenir ému. Mais depuis, plus rien. Le cirque a été démonté, et la troupe s’est installée dans son quartier d’hiver, à Stambruges. Alors pour tuer le temps et surtout rester au top, la petite-fille d’Alexandre Bouglione travaille chaque jour sous une tente chauffée, qui accueille les artistes pour leurs entraînements.