Le centre culturel du Brabant Wallon invite la famille au théâtre, avec le spectacle Amanda & Stefano

Au vu des dernières décisions concernant le monde de la culture, le centre culturel du Brabant Wallon a donc récemment annoncé le maintien du spectacle jeune public Amanda & Stefano , prévu pour le 9 janvier. Il est prévu pour toute la famille, notamment les plus petits dès 3 ans. L ’institution culturelle vous invite à rire en compagnie du duo Amanda & Stefano. Mélange de jeu clownesque et de théâtre visuel, ce spectacle a été imaginé par la compagnie belge le Théâtre du Sursaut .

Assis sur deux belles chaises bleues, Amanda et Stefano explorent ensemble les notions d’espaces et de liberté de l’autre. Dans le décor épuré mais haut en couleur, ils s’ajustent ensemble autour du respect des limites, ces choses simples mais fondamentales. Autour d’un jeu clownesque et loufoque, les personnages construisent avec leur petit public ce que veut dire être avec l’autre tout en respectant ses besoins et ses envies.