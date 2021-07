Le centre circassien "Espace Catastrophe" déménage et change de nom

L’Espace Catastrophe, Centre International de Création des Arts du Cirque, installé depuis 1995 dans les Anciennes Glacières à Saint-Gilles, déménage sur l’ancien site Delhaize à Molenbeek-Saint-Jean et change de nom. Une nouvelle implantation et une nouvelle appellation qui doivent permettre au Centre scénique circassien de doter Bruxelles d’un pôle emblématique et de répondre aux besoins grandissants de ce secteur. L’amorce d’une métamorphose fait suite à l’acquisition par la Région bruxelloise, via citydev.brussels, de l’ancien siège de Delhaize (LionCity) à Molenbeek. Située à l’angle des rues Jules Delhaize et Osseghem, l'acquisition est le résultat d’un processus de longue haleine visant à consolider la place de Bruxelles comme capitale des Arts du Cirque. A lire aussi : Le cirque itinérant reconnu comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel

L’Espace Catastrophe renommé UP – Circus & Performing Arts s’installera dans l’ancienne imprimerie du bâtiment qui propose plus de 6000 m2 de surface utile, intérieure et extérieure. Ce nouveau site permettra au Centre scénique circassien de redéployer un projet encore plus ambitieux. Il abritera des espaces de travail dédiés à la création, à la diffusion de spectacles, à l’entraînement, à la formation et à la cohésion sociale. Il disposera également d’espaces partagés avec des projets résidents et restera évidemment un lieu d’échanges autour des pratiques et de formes artistiques connexes : arts urbains, arts numériques, multimédia, magie nouvelle, théâtre, danse…

De plus le projet proposera des ouvertures vers tous les publics, circassiens ou non : bar/restaurant, potager urbain, activités citoyennes… L’esplanade permettra l’accueil de chapiteaux et sera le terrain d’essai d’expressions artistiques en espace public : techniques de cirque au grand air, arts urbains, parkours, slackline, danse verticale… Il constituera un territoire d’innovation ouvert aux publics et aux artistes du monde entier. Avec son changement de résidence, Espace Catastrophe a également décidé de changer de nom et d’identité. Mais ce choix ne vient pas de nulle part puisque ce nom "UP" était déjà bien présent dans leur univers circassien. Ce label était déjà intégré à leurs activités. Il fait référence au festival organisé tous les 2 ans à Bruxelles qui est devenu avec la pandémie une saison, "la saison UP". Associé à sa baseline " Circus & Performing Arts ". Référence au Cirque, bien sûr, ainsi qu’à la mixité des Arts dans ce domaine. A lire aussi : Le cirque s’invite par surprise dans la ville à Bruxelles

Créé au départ d’une utopie en 1995, l’Espace Catastrophe est devenu, au fil des années, une structure de référence et un moteur de développement du Cirque contemporain en Belgique et à l’international. Véritable carrefour au service de tout un secteur, l’Espace Catastrophe a récemment été récompensé du prix du “Best International Event 2019”, décerné lors des visit.brussels Awards, pour sa Biennale Internationale de Cirque – ainsi que du Prix Maeterlinck de la Critique (Prix Bernadette Abraté) en 2020. A lire aussi : L’Espace Catastrophe récompensées par un "visit.brussels Award"